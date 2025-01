Dilúvio de sorte e fortuna chega para 3 signos nesta segunda-feira, 13/01

As águas da sorte fluem em abundância, trazendo um "dilúvio" de boas notícias para três signos. A partir de 13 de janeiro, oportunidades significativas começam a surgir, marcando o início de um ciclo de conquistas.

Os astros abençoam esses signos com energia renovada para prosperar, tanto no campo profissional quanto pessoal. Este é o momento de agir com confiança e de cultivar relações que possam abrir portas importantes.

Descubra os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Márcia Fernandes, sensitiva e astróloga.