Sorte em dobro guiará vida de 3 signos a partir de domingo, 12 de janeiro

A seguir, descubra os signos mais favorecidos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Você receberá um chamado para agir com determinação e foco. Este período será ideal para começar projetos e enfrentar desafios.

Com a entrada de Vênus em Peixes (03/01), você estará mais sensível e criativo. O trígono Sol-Urano (13/01) trará oportunidades inesperadas para crescimento pessoal.

O trígono Sol-Urano (13/01) abre caminhos para mudanças positivas. Este é um período de decisão, em que você precisará pesar suas escolhas com sabedoria.