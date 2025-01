Desafios, medos e estímulos: descubra como cada signo encara a gravidez

O lado dramático do signo, misturado com a necessidade de ser tratado como realeza, fazem a leonina ter a maior probabilidade de engravidar dentre todo o zodíaco. Além disso, existe a chance de a ser intransigente com tudo durante a gravidez, do nome do bebê até o lugar do berço. Ainda é a mais propensa a ficar ofendida se ninguém oferecer um elaborado chá de bebê ou não se mostrar tão encantado com o herdeiro que vai chegar.

A virginiana é trabalhadora e prática, o que a torna apta a lidar com a gravidez com mais graça do que o caos. O interesse e prazer por alimentos e livros saudáveisa uma mãe ruim, mesmo antes de o bebê nascer - e tudo será motivo para se autocriticar.

A propensão da libriana para a autopiedade a torna vulnerável a se sentir mal consigo mesma durante as fases difíceis da gravidez. Costuma odiar o fato de estar sozinha, desejando a companhia de alguém nas horas mais duras. A mulher de Libra, em geral, gosta de dividir os momentos da gestação e aprecia saber o quanto está "brilhando" durante os meses especialmente "redondos". Também é daquelas que se empenham muito na decoração, no preparo do enxoval etc.