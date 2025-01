Benção do anjo da guarda chega para 3 signos a partir de terça-feira, 7/1

A partir de 7 de janeiro, três signos recebem um recado especial dos anjos, que trazem proteção, clareza e força para superar desafios. Essa energia angelical chega para iluminar o caminho e inspirar ações em sintonia com o coração.

Se você pertence a um dos signos abençoados, prepare-se para sentir uma força extra em seus passos. Em decisões importantes ou em momentos de introspecção, o apoio divino estará ao seu lado.

A seguir, descubra os signos contemplados com essas bênçãos e como aproveitá-las de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.