Parar de fumar, emagrecer, ter grana: 7 simpatias de última hora para 2025

Engravidar

Providencie uma vela branca, um prato e vários balas e doces. Fixe a vela no centro do prato, acenda-a e, ao redor, distribuir as guloseimas. Coloque o pratinho em um lugar bem alto, ajoelhe-se e faça seu pedido para engravidar, dedicando tudo a Cosme e Damião.

Abandonar o cigarro

Essa simpatia precisa de uma garrafa vazia qualquer, 250 mil de vinho, papel e caneta. Coloque a primeira bituca de cigarro do dia dentro da garrafa. Escreva sua intenção sobre abandonar o vício do cigarro e coloque o papel também dentro do vasilhame. Despeje o vinho. Tampe e enterre com a boca na direção do pôr do sol.

Parar de beber

Com giz branco, escreva em uma cartolina preta o nome de quem deseja se livrar da bebida. Depois, coloque um copo branco e novo, com água, sobre o centro da cartolina e repita a frase em voz alta: "(nome da pessoa) deixe de beber (nomes das bebidas que a pessoa é viciada) e só goste de beber água". Repita 3 vezes e deixe a cartolina com o copo no mesmo lugar, durante 7 dias.