Transformação radical chega para 3 signos a partir do início de 2025

O início de 2025 trará uma energia transformadora para alguns signos. A promessa é de mudanças profundas e renovadoras, que abrem espaço para novos caminhos e oportunidades.

Este será um período para deixar o passado para trás e avançar com novas perspectivas.

Essas transformações radicais vão exigir coragem, mas trarão um novo ciclo cheio de promessas e crescimento. Descubra os signos mais influenciados a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.