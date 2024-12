Simpatias de fim do ano: para engravidar, quitar dívida e até comprar carro

7 rosas vermelhas (sem espinhos)

7 velas (palito) vermelhas

Perfume de preferência

1 colônia de alfazema

Inicie a simpatia limpando a parte do chão em que vai realizar o ritual. Passe um pano com água e sabão e, em seguida, um pouco de colônia de alfazema para neutralizar as energias. Faça um círculo no chão, grande o suficiente para que caiba alguém em pé ou sentado.

O passo seguinte é intercalar uma rosa e uma vela, até fechar o círculo. Posicione-se dentro do círculo e coloque o perfume no chão, entre os dois pés. Sente-se no chão ou em uma cadeira ou, ainda, permaneça de pé por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, mentalize que toda energia vermelha de paixão e sensualidade entre em seu campo áurico e, também, visualize mentalmente todas as conquistas que desejar.