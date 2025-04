Priscilla relata encontro inusitado com Chris Martin: 'Correu atrás de mim'

No entanto, ao se despedir e sair do local, algo inesperado aconteceu. "Estou chegando na saída e ouço: 'Priscilla!' Um cara me gritando com sotaque. Menina, eu olho para trás e era o Chris Martin! Correndo atrás de mim e chamando meu nome", relembrou.

Surpresa, a cantora parou para entender o que estava acontecendo. Foi então que o vocalista do Coldplay se desculpou por não ter conversado com ela antes e demonstrou interesse em saber mais sobre sua carreira.

"Me falaram que você é uma das maiores cantoras do país, desculpa eu não ter conversado com você. Me contaram que você canta nossa música", disse Chris.

Na época, Priscilla estava fazendo uma turnê na qual incluía "Paradise" no repertório, e ela conta que ficou impressionada por ele saber dessa informação. O encontro terminou de forma ainda mais especial, quando Chris Martin lhe entregou uma palheta de violão.

Mais tarde, recebeu uma mensagem da conhecida que estava na mesa de Chris, explicando o motivo do interesse repentino do cantor. "Assim que você virou, todo mundo na mesa falou pra ele: 'Você tá louco? Ela é uma das maiores cantoras do país!' Aí ele saiu correndo", contou a colega.

