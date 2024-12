Orixás fazem previsão de Natal abençoado para 3 signos em 2024

A seguir, leia as previsões para os signos mais favorecidos de acordo com Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

A guerreira Obá traz resiliência e dedicação. Nos relacionamentos, é hora de valorizar os danos. Para 2025, espere laços mais profundos em março, especialmente com pessoas que unem seus ideais.

Oxum ilumina seus relacionamentos com amor e doçura. Solteiros terão encontros promissores, comprometidos viverão momentos de ternura. Aguarde celebrações familiares especiais.

Ogum traz coragem e determinação para fortalecer seus vínculos. Solteiros têm confiança para se abrirem, comprometidos devem investir em conversas francas. Prepare-se para decisões importantes no amor.