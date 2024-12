Lua minguante traz clima de encerramento; veja a previsão do seu signo

É importante focar nos nossos acordos, nas nossas parcerias e refletir o que precisa ser melhor consolidado.

Ouvir é essencial

Após o Natal, nos dias 26 e 27, a comunicação ganha uma importância especial: Mercúrio forma aspectos desafiadores com Júpiter e Saturno, o que pode aumentar as chances de desencontros, mal-entendidos e até pequenas disputas — principalmente em questões envolvendo trabalho em equipe ou decisões rápidas. É recomendável evitar confrontos e desacordos, principalmente em reuniões familiares ou no ambiente profissional.

Nessa fase, quanto mais atenção aos detalhes e ao tom das palavras tivermos, melhor será o resultado. Evite qualquer impulso de fazer ou decidir tudo às pressas, pois isso pode levar a erros que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de paciência.

Saber ouvir será essencial, assim como definir o momento certo para expor nossa opinião.

Atenção redobrada

Para quem vai viajar, vale o alerta de ter atenção redobrada e muita organização prévia. É bom não sair às pressas e nem deixar tudo para a última hora.