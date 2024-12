Orixás alertam sobre traição covarde que chega para 3 signos em breve

A sabedoria dos orixás traz alertas importantes para três signos em especial. Este é um período em que a justiça e o equilíbrio precisam ser mantidos, especialmente nos relacionamentos.

Mal-entendidos ou situações inesperadas podem surgir, mas haverá força para superar os desafios.

Com a proteção de Xangô, Iansã e Ogum, cada signo será guiado a lidar com as questões de maneira corajosa e sábia. Os vínculos que são fortes tendem a se solidificar ainda mais, enquanto aqueles que precisam de ajustes serão postos à prova.