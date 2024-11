Tarô profetiza fase de conquistas para 3 signos a partir de sexta-feira, 29

O Tarô anuncia um período de conquistas para aqueles que souberem alinhar esforço e propósito. Neste cenário, três signos estão sendo impulsionados por energias favoráveis para colher os frutos do trabalho árduo e também para plantar novas sementes.

É um ótimo período para aproveitar oportunidades inesperadas e fortalecer vínculos, seja no campo profissional ou nas relações pessoais.

Áries, Câncer e Leão estão em destaque, com previsões que prometem progresso e estabilidade em áreas-chave. Veja o que o Tarô revela para estes signos a seguir, de acordo com a taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.