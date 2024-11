Orixás revelam realizações a caminho de 3 signos a partir de quinta, 28/11

Leia as previsões a seguir, de acordo com a consultora esotérica Tatiana Marinho, do Astrocentro.

Oxumaré traz renovação e transformações. Nos relacionamentos, prepare-se para mudanças positivas que trarão um novo fôlego. Solteiros podem se comparar com alguém que inspira um ciclo de renovação emocional.

Oxalá simboliza estabilidade e claro no trabalho. Esse período favorece decisões sábias e planejamento a longo prazo. Sua postura ponderada será sua maior aliada.

Ogum traz determinação. Este é um bom momento para resolver questões pendentes e fortalecer os laços com quem ama.