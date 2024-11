Traição devastadora chega para 2 signos na segunda-feira, 25/11/24

A segunda-feira pode trazer revelações inesperadas para dois signos, com os astros apontando tensões no campo das relações. O clima é de introspecção, ideal para refletir sobre os padrões que têm norteado os relacionamentos e identificar possíveis desequilíbrios ou desconfianças.

Com Mercúrio prestes a iniciar sua retrogradação, questões mal resolvidas podem emergir, pedindo atenção redobrada. Este é um momento para priorizar o autocuidado e evitar confrontos desnecessários. Reavaliar os limites e a forma como as trocas estão acontecendo será essencial para restaurar o equilíbrio.

Embora o dia possa trazer desafios emocionais, também oferece a chance de se reconectar com sua força interior e encontrar respostas que estavam escondidas. O segredo está em encarar as situações com calma e sabedoria.