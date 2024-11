Fortuna descomunal chega para 3 signos a partir de terça-feira, 19/11/2024

O início desta semana traz uma energia poderosa de prosperidade e recompensas, especialmente para os nativos de três signos que têm se dedicado incansavelmente aos seus objetivos.

A partir do dia 19, os astros impulsionam ganhos e realizações em uma fase que marca o ápice de conquistas que já vinham sendo plantadas há algum tempo. Portanto, para quem manteve o foco e a determinação, agora é hora de colher os frutos.

Além do sucesso material, esse período favorece também o fortalecimento de vínculos importantes, ajudando na construção de uma rede sólida de apoio. Leia as previsões a seguir, de acordo com a astróloga Titi Vidal.