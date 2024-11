Fortuna inacreditável chega para 3 signos a partir de segunda-feira, 18/11

Você provavelmente conseguirá se comunicar de forma mais empática hoje. Isso te ajuda a chegar mais rápido nos acordos que precisa. É interessante ouvir todos os lados antes de começar a negociar. Na vida profissional, é hora de entender quais caminhos você deseja tomar daqui pra frente.

Você tem força e capacidade de chegar onde deseja, basta estar disposto a fazer a sua parte. Com esforço e dedicação, seus planos tendem a dar muito certo, ainda que isso leve tempo.

Apesar da vontade de abraçar o mundo com as pernas, é preciso alinhar expectativas. Nem tudo o que você deseja pode ser feito neste momento. Se mantiver os pés no chão, porém, pode ser um dia bem produtivo. Na vida financeira, é um momento de bons retornos e prosperidade.