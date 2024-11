Separação dolorosa abala 3 signos a partir deste sábado, 16 de novembro

Você pode perceber que a relação que não estava bem estruturada vai balançar. Pode até ser que algo se rompa definitivamente. Se quiser evitar isso, será preciso exercitar a paciência e prestar muita atenção ao que fala. Mas também há rompimentos que podem ser necessários.

Ser radical ou extremista demais pode levar ao desgaste das relações dentro de casa. Para não romper o elo com quem não quer, será necessário dar um passo atrás. Tente não responder no calor do momento e nem ser impulsivo. Se precisar de alguém para desabafar conte com os amigos.

Se você tentar impor as suas ideias para os outros corre o risco de causar um afastamento. É necessário compreender que todos têm as suas limitações e fragilidades. E nem tudo é sobre você. Se precisar de um tempo sozinho, comunique isso da maneira mais direta e gentil possível.