Traição surpresa chega para 3 signos a partir de sábado, 16 de novembro

Descubra os três signos mais afetados a seguir, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal.

Ser radical ou extremista demais pode levar ao desgaste das relações. Para não romper o elo com quem não quer, será necessário dar um passo atrás. Tente não responder no calor do momento e nem ser impulsivo. Se precisar de alguém para desabafar conte com os amigos.

Apesar de poder haver pequenas desavenças, é um bom momento para as conversas. Com calma e elegância é possível conseguir chegar a um denominador comum. As parcerias ficam em destaque e você tem a oportunidade de conseguir alguns favores.

Seu espírito livre e impaciente pode te levar a fazer escolhas um tanto inconsequentes. Não é o momento de se colocar em risco ou em situações que podem ser evitadas. Cuidado com os convites muito inusitados. Focar em cuidar da sua rotina pode ser a melhor escolha.