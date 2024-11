Traição inesperada chega para 2 signos em breve, alerta Tarô

As cartas indicam que uma situação de traição ou deslealdade pode ocorrer para dois signos nas próximas semanas, enfatizando a necessidade de introspecção e cuidado. Este é um momento de atenção redobrada nas relações e, também, de revelações.

A dica do Tarô é priorizar o que realmente é importante na vida emocional, discernindo o que é real do que pode ser ilusão. A intuição será uma grande aliada nestes dias.

Descubra quais signos devem ficar atentos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, taróloga do Astrocentro.