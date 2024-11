Golpe de traição abala 4 signos a partir deste sábado, 09 de novembro

No relacionamento a dois, tenha cautela com o excesso de expectativas que você pode estar colocando em cima do outro. Nem tudo pode ser o que parece. Para evitar erros de julgamento, prefira dar tempo ao tempo. Vá com calma.

Ilusões e desilusões podem estar presentes no seu momento. Neste clima, o que vem do outro tende a te desestabilizar e te deixar mais vulnerável. Tente não se envolver no que não for problema seu de uma maneira muito profunda. Se manter flexível e maleável pode ajudar.

Parcerias de negócios e envolvendo finanças pedem mais cautela. Nem tudo tende a estar às claras e se precaver é melhor do que precisar solucionar depois. Se puder, peça mais tempo para analisar cada pormenor envolvido antes de se decidir, nem sempre dá para confiar nos outros.