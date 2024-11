Anjos por perto podem ser notados, diz Márcia Sensitiva: veja os sinais

Pedindo ajuda ao anjo

Acender vela para o anjo ou rezar antes de dormir pode ser uma forma de se conectar com eles. É indicado repetir: "Anjo da guarda, doce companhia, não me desampare, nem de noite, nem de dia". Além disso, é recomendado fazer um bolo para agradá-lo: bolo simples, branco, de baunilha. Depois coloque chantili e morango deixando em um jardim bonito o primeiro pedaço. A família deve comer o restante do bolo para agradecer e celebrar.

Como atrair o cupido

Esse tipo de anjo, que anda com a flecha na mão para alcançar o coração da pessoa amada, é "agradado" com maçã. Faça o mesmo ritual das asas, às 21h15, que é o horário do Amor. "Coloque uma maçã, que simboliza a mulher, e uma pera, que representa o homem. Deixe em um altar com corações vermelhos de papel. Se você fizer com fé, a maçã não fica podre por muito tempo, como se ele dissesse que está cuidando deles".

12 sinais de que eles estão por perto

Cair uma pena, seja branca, amarela ou azul, na sua frente "do nada" pode ser seu anjo da guarda por perto