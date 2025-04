Amor inesperado e arrebatador chega para 3 signos nesta quarta-feira, dia 9

O amor nem sempre avisa antes de chegar e, nesta quarta-feira, ele pode aparecer de forma arrebatadora, virando emoções do avesso. A energia do céu favorece encontros que surpreendem, reencontros que mexem com lembranças e conexões profundas que surgem do nada.

Será difícil resistir à intensidade desses sentimentos. Um simples olhar pode desencadear uma paixão intensa capaz de reorganizar prioridades e reacender desejos adormecidos. Há algo magnético no ar e quem estiver aberto vai sentir de imediato.

Três signos viverão esse turbilhão afetivo. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.