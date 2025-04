Mimo divino chega para Áries, Libra e Peixes nesta quinta-feira, 10/4

Nesta quinta-feira, energias sutis se movem em direção a quem tem olhos e coração abertos para sentir. É um momento em que os pequenos gestos ganham significados profundos e transformadores.

As bênçãos não virão em forma de espetáculo, mas em nuances emocionais, reencontros e sentimentos que reacendem algo precioso dentro de si. Para alguns, será o dia em que o amor se manifesta em sua forma mais genuína por meio de uma nova conexão ou de uma revelação sutil que muda tudo.

Três signos estarão especialmente alinhados com essa frequência delicada e mágica. Descubra a seguir quem recebe esse mimo do universo de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.