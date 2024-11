Tempo de transição: as bombas astrológicas de novembro por Márcia Sensitiva

Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, a dica é aproveitar esta fase em que a autoestima estará elevada e expor seus talentos.

Há grandes chances de conhecer sua alma gêmea, mas será importante não forçar ou apressar nada. Para quem está com alguém, o período ajudará a descobrir em qual status o relacionamento estará.

Foque em fazer uma atividade física para que sua imunidade fique dentro do esperado. Comece a praticar algum esporte que lhe agrade o quanto antes, pois assim ganhará músculos e mais disposição.

No trabalho, aproveite todas as oportunidades e experiências que a vida lhe apresentar e evite disputas. Assim, se surpreenderá com as novidades.