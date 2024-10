Alerta grave de saúde chega para 3 signos a partir de hoje, 31 de outubro

Com a chegada do final de outubro, as energias astrológicas sinalizam a necessidade de maior atenção à saúde e ao bem-estar para alguns signos. A influência da Lua minguante no céu, unida a Mercúrio em tensão com Urano, destaca a importância de cuidar do corpo e da mente.

É um momento propício para reavaliar hábitos e escutar o que o próprio corpo pede, adotando medidas de autocuidado para evitar o acúmulo de tensões.

Essa fase exige atenção redobrada para evitar excessos e atitudes impulsivas, que podem sobrecarregar a saúde e desgastar emocionalmente. Os signos mais impactados precisam desacelerar e observar a saúde de forma mais cuidadosa.