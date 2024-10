Traição financeira chega para 3 signos a partir desta semana, dizem orixás

Descubra os três signos mais afetados neste momento, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho — consultora esotérica do Astrocentro.

Ogum te empurra para o campo de batalha profissional. Promoções ou novas oportunidades estão próximas, mas você vai precisar lutar com força e ser esperto nas suas escolhas. Fique atento a concursos ou especializações.

Nanã pede que você use a sabedoria em suas decisões profissionais. Não se precipite e nem se deixe influenciar pelos outros, as melhores oportunidades vêm quando você age com calma e ponderação.

Exu te manda ficar atento! Novas oportunidades estão batendo à sua porta, mas você precisa agir rápido antes que outro as pegue. Esteja pronto para aceitar as mudanças necessárias.