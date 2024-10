Traição destruidora abala 3 signos a partir de quarta-feira, 30 de outubro

Diante do inevitável, tente exercitar a sua flexibilidade. A decepção com outro pode vir do seu excesso de expectativas.

O que você diz não é necessariamente o que o outro escuta. O dia segue com altos e baixos em termos de comunicação, o que pode ser bastante irritante.

Além disso, mudanças de planos podem surgir de última hora, bagunçando os compromissos. Tente agir com equilíbrio e calma.

Apesar de algumas tensões seguirem, especialmente de manhã, o dia tende a correr melhor. É como se houvesse mais clareza para reconhecer os próprios sentimentos.