Opressão implacável sufoca 3 signos a partir de sexta (25), revelam orixás

Leia as previsões para estes signos a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Xangô avisa: equilíbrio é a chave! Se você continuar esticando a corda, seu corpo vai cobrar um preço mais alto que você pode pagar. Preste atenção ao seu equilíbrio mental e físico.

Oxum te traz uma mensagem de autocuidado. Equilibre suas emoções antes que elas se transformem em um tsunami. Um banho de ervas pode fazer milagres.

Ogum te dá força para resolver pendências familiares. Pode ser difícil, mas colocar os pingos nos "is" vai te trazer paz lá na frente.