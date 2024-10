Fase de ruína se aproxima de 3 signos nesta semana, alertam orixás

Os orixás revelam que três signos enfrentarão uma fase de provações intensas nos próximos dias. Conflitos internos e desafios externos podem surgir, testando a força e o equilíbrio emocional de quem for impactado por essas energias.

Esta será uma semana em que cuidar da mente e do corpo será essencial para atravessar as dificuldades. Embora pareça um período desafiador, há também uma oportunidade de aprender com esses obstáculos e sair mais forte.

Os orixás aconselham a enfrentar as adversidades com coragem e determinação, sem esquecer a importância de equilibrar o emocional para não ceder à pressão.