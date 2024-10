Isolamento atinge 3 signos com Lua minguante nos próximos dias

A Lua minguante em Leão marca um período de introspecção e recolhimento. Esse trânsito nos convida a desacelerar e cuidar de nós mesmos, focando na nossa individualidade e nas necessidades pessoais.

É o momento ideal para revisar metas, reorganizar a vida e buscar formas de relaxar, longe de grandes aglomerações ou compromissos que exijam demais de nós.

Este período traz isolamento, em especial para três signos. Descubra quais são e as previsões astrológicas a seguir, de acordo com Titi Vidal.

A Lua mingua no seu signo e te pede para cuidar de si. Isso inclui encontrar tempo para o que tem vontade de fazer e não somente para as responsabilidades. Pode ser bom agendar uma massagem, fazer as unhas ou até uma hidratação caseira.