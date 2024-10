Colapso emocional devasta 3 signos a partir desta terça-feira, 22/10/2024

Descubra as previsões astrológicas a seguir, de acordo com Titi Vidal.

Você pode se deparar com um lado de si mesmo não muito agradável de ver, talvez até pressionado por alguém de fora. Porém, será uma oportunidade de transformar exatamente o que precisa ser mudado. Você tem um poder interno de reestruturação muito potente. Use-o!

Se você não mudar comportamentos potencialmente tóxicos para si mesmo, pode acabar sofrendo as consequências. É preciso buscar mais qualidade de vida através das escolhas do seu dia a dia. Você pode se beneficiar de ajuda especializada, como de uma nutricionista, por exemplo.

A falta de controle com a vida material pode ser um problema. Por isso, vale ficar atento aos padrões de consumo que tem repetido. Vale buscar entrar em contato com quem pode te dar as ferramentas para entender suas emoções.