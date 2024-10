Tragédia anunciada atinge 4 signos a partir desta quinta-feira, 17/10/24

A Lua é cheia no seu signo, deixando as emoções e os nervos mais à flor da pele. Você pode ficar suscetível ao que vem do outro. Escolha bem as companhias para não acabar passando nervoso desnecessário.

Se você tiver uma reunião importante para fazer, pode ser melhor esperar o período da tarde pois de manhã os participantes tendem a estar mais agitados e em desarmonia.

Pode ser mais difícil compreender algumas questões internas e, com isso, medos nem sempre compreensíveis podem vir à tona. Porém, é um ótimo momento para buscar se aprofundar no autoconhecimento.