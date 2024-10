Encosto é diferente de obsessor, diz Márcia Sensitiva. Veja como afastá-los

Fechar o umbigo: colocar esparadrapo no umbigo por 60 dias, tirando para dormir. A recomendação, aliás, se dá para "quem se masturba com frequência" e que tem dificuldade para dormir. "Pode continuar se masturbando, mas fecha o umbigo. Vai ter espírito que vêm fazer sexo com a moçada que se masturba";

Manter plantas e oráculos na casa para manter a energia positiva;

Usar corante azul na limpeza de ambientes. "Coloque o anil no piso e nas paredes do banheiro, da cozinha", explica;

Preparar a "água do dr Bezerra de Menezes". Colocar uma garrafa com água aberta à noite (às segundas, quartas e sextas) para que sejam colocados os fluidos que você precisa para resolver a questão que lhe aflige. Dizer: "Que a corrente médica de Bezerra de Menezes coloque nessa água o remédio necessário para [minha agitação, saúde mental, para meu filho passar no concurso...]". No dia seguinte, a água pode ser usada para dar banho em criança, em pessoas com depressão, cozinhar, ou para bebe-la";

Proteger o colchão na hora de dormir. "Sob o colchão, colocar um papel alumínio com a parte prateada para dentro para bloquear as energias negativas".

Sinais na casa

Além dos sintomas físicos, algumas mudanças na casa podem estar relacionadas à presença de encostos. "Se a casa cheia podre, não tem discussão: é um pedaço de defunto grudado no ambiente. Eles fedem e são almas das trevas", comenta Fernandes.