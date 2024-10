Obstáculo no trabalho chega para 4 signos na semana que vem

Os investimentos de maior risco e que envolvam sociedades precisam ser analisados com muita calma e atenção.

Tente não se deixar empolgar demais pelas propostas que chegam, ainda que pareçam interessantes. Mesmo os bons negócios precisam de um planejamento.

É um bom momento para exercitar os seus talentos e buscar lapidar o que você já faz com qualidade. As conversas podem ficar um tanto tensas, mais por causa da falta de entendimento entre as partes do que outra coisa.

Nem tudo o que você disser chegará para o outro claramente.