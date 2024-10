Nova paixão avassaladora chega para 3 signos a partir de agora

Outubro promete ser um mês transformador no que diz respeito ao amor e aos relacionamentos. Desde o início, somos impactados por um eclipse solar no signo de Libra. Esse evento traz à tona a percepção das trocas que fazemos nos relacionamentos e como lidamos com as demandas alheias.

Logo nos primeiros dias, Vênus se encontra com Saturno e Marte, trazendo estabilidade aos laços afetivos, permitindo firmar compromissos de forma madura e equilibrada.

Essa energia também favorece quem está curtindo um momento de autoconhecimento, pois estaremos mais conectados aos nossos valores e com a autoestima fortalecida.