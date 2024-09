Orixás profetizam problemas de saúde para 3 signos em setembro

Já Sagitário, também sob a influência de Oxumaré, é incentivado a renovar seus hábitos e práticas de autocuidado, buscando novas formas de revitalizar sua saúde.

Confira a seguir as previsões detalhadas e como cada signo pode se beneficiar desses conselhos espirituais de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Oxumaré sugere que você cuide tanto do corpo, quanto das emoções. A sua saúde espiritual será chave para equilibrar todos os outros aspectos de sua vida.

Obaluaiê sugere uma atenção especial à sua saúde física. Cuide-se de dentro para fora, praticando hábitos que fortaleçam sua energia vital.