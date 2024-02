Sonhar com a própria mãe significa amor, acolhimento ou avisos. Entenda

Sonhar com mãe morrendo

Apesar de parecer mau presságio, este "tema" do sonho não é nada de ruim. Geralmente, o significado da morte traz o aviso de transformação e mudanças.

Sonhar com mãe chorando

Quando a mãe aparece aos prantos no sonho, trata-se de um alerta para a pessoa repensar as culpas que carrega. Deve retirar as mágoas do coração, saber respeitar suas decisões e lembrar-se que, enquanto humanos, todos podem errar em algum momento.

Sonhar com a mãe grávida

Parece um contexto agradável, mas mostra que o sonhador não está conseguindo lidar com novas responsabilidades. Além disso, indica frustração.