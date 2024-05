Vestido de noiva, aliança, bolo: o que há por trás de sonhos com casamento

Casamento de desconhecidos

Sonhar com a união de gente que não conhece é certeza de nascimento na família, que novos membros estão chegando (em compromissos amorosos) ou que o clã vai crescer de alguma forma.

Casando com desconhecido

Se o sonhador vive uma experiência onírica em que se casa com alguém que não conhece, é sinal de que a convivência com novos amigos será benéfica para o futuro profissional. Isso significa que não precisa ter medo de assumir novos rumos na carreira.

Próprio casamento, sem estar namorando

Quer algo mais estranho do que sonhar que está casando, sem ao menos ter um crush ou relação mais séria? Pois tal situação é um indicativo de que surgirão grandes mudanças na vida. Se o sonho envolve casamento no civil, as novidades serão profissionais - pode ser um novo emprego ou projeto que trará tranquilidade e segurança. Já se for no religioso, as transformações ocorrerão na vida pessoal, podendo, inclusive, significar mudança de cidade.