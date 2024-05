Bebê chorando, no colo, falando: significado dos sonhos com recém-nascidos

Sonhar com recém-nascidos não é exclusividade de mulheres que estão carregando um filho na barriga ou de quem acabou de se tornar pai e mãe. Independentemente dessa ocorrência mais provável, sonhos com bebês acontecem com diferentes pessoas e têm significados variados, dependendo do contexto onírico.

Tal experiência durante a noite costuma simbolizar que o sonhador terá êxito na vida, sobretudo no que diz respeito a relacionamentos. Também significa que está renovando suas energias.

Outra representação possível é que algum projeto (pessoal ou profissional), ainda em fase inicial, exija investimentos variados para alcançar os objetivos desejados.