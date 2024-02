Ex nos sonhos: significados vão da necessidade de colo a sinal de boa sorte

Sonhar que beijou ou está beijando o ex

Geralmente indica uma troca de energia, não necessariamente com a pessoa do sonho, mas talvez com alguma força sobrenatural, já que há espíritos que se alimentam de tais energias. Isso pode ser bom ou ruim, o que costuma ser identificado de acordo com o estado em que a pessoa fica no dia seguinte.

Sonhar que abraçou ou está abraçando o ex

Indica necessidade de acolhimento e proteção. Quem sonha está se sentindo instável e querendo um "porto seguro", já que o abraço traz todos esses simbolismos. Pense que, se o fardo da vida está pesado demais, você pode pedir ajuda. Parte de ser forte é saber quando necessitamos do outro.

Sonhar que voltou ou está voltando com ex

Tem a ver com assuntos inacabados. Paixão termina, mas amor é um sentimento que pode se estender por muitos anos ou, quem sabe, existências. Sonhar que reata laços com alguém do passado mostra o quanto de amor houve naquela relação e a falta que existe de um sentimento semelhante no atual momento da vida.