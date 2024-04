Navio, anéis, borboletas: 8 sonhos que indicam a chegada de um novo amor

Alguns sonhos são capazes de deixar aquela pulga atrás da orelha com suas possíveis interpretações. A experiência onírica pode indicar uma grande mudança na vida e até revelar sinais do universo de que há novidades no caminho.

Dentre as respostas do inconsciente, é possível identificar uma paixão avassaladora pela frente, a partir de vivências específicas. O oraculista e terapeuta holístico Raphael Kakazu, do Covil dos Feiticeiros lista 8 sonhos que apontam a chegada de um novo amor.

Viagem de navio

Ter um sonho com viagem em navio luxuoso em águas calmas, em que o clima se mostra bastante agradável e o sonhador está sozinho, rodeado de pessoas bonitas ou de muito casais, é indício forte. Isso porque traz vários elementos de união e água, prenunciando um novo e inesperado amor.