Sonhar com cristais: o que cada pedra significada e qual mensagem que passa

Sonhar com cristais não é algo fácil de ser interpretado. O significado das experiências costuma sofrer influência de diferentes fatores: cor, tipo do cristal, contexto do sonho e até a história pessoal de quem vive a situação interfere na análise.

Mas, é possível identificar significados genéricos, que dão um norte para entender as mensagens.

Cristais são pedras que, quando refinadas pelas mãos de talentosos artesãos, tornam-se joias que enfeitam e exibem poder. Resgatando este simbolismo, geralmente são prenúncios de sucesso, prosperidade e de alguma realização há muito tempo esperada.