Sonhar com gravidez pode ser amor novo ou grana; aprenda a interpretar

Se é solteiro: o sonho mostra que algo atormenta a vida sentimental. "É o momento de abrir o coração e pedir desculpas por algo que fez. Pode ser, também, uma dica para superar dificuldades do passado. Por isso, abandone tudo o que não tem mais valor, viva o presente e conquiste um futuro melhor", recomenda o oraculista.

Se é viúvo: neste caso, não tem nenhuma relação com coisas do coração. Indica, na verdade, que o sonhador terá muita grana pela frente.

Gravidez de gêmeos, parente grávida e mais

Há outras interpretações possíveis quando a experiência onírica envolve gravidez. Sonhar que está grávida de gêmeos, por exemplo, é algo bastante positivo, uma vez que simboliza alegrias adiante. Segundo Brendan, coisas boas estão previstas para o futuro dessa pessoa, inclusive referente à grana. "Pode até ganhar um dinheiro, por herança ou pagamento de alguma dívida", ilustra.

Agora, se sonhar com gestação interrompida, é um toque do universo de que alguma área da vida do sonhador está entrando em um período ruim, muito provavelmente por algo importante estar sendo ignorado. "Deve-se olhar ao redor e ser honesto, tentando perceber se há desatenção com alguém próximo", orienta o especialista do Astrocentro.

E quando a gravidez envolve outra pessoa? Aí, há mais um tanto de possibilidades:

Parente grávida: significa harmonia e união no lar, ou seja, só coisas boas.