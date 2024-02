Sonhar com desastres naturais nem sempre é ruim; como interpretar símbolos

Cheia de rio e inundações

Se os rios sobem e inundam cidades, pode significar paz e tranquilidade na vida, mas apenas se a água for limpa. Porém, caso a água do rio esteja suja, é indicativo para tomar cuidado com momentos de tristeza e, também, na parte da saúde. Água suja ainda pode trazer brigas e desavenças.

Fonte: Maria do Sol, taróloga e cartomante