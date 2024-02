Loteria, herança, dívida, salário... o que significa sonhar com dinheiro?

Alguns sonhos com dinheiro são ótimos: vida abastada, com grana para fazer qualquer coisa que dê vontade e compartilhar com quem precisa. Outros são praticamente pesadelos: dívidas imensas, roubo e perdas imprevistas. Mas o que há por trás de tudo isso envolvendo nossas noites?

Sonhos com dinheiro, geralmente, ocorrem quando a pessoa se sente em meio a grandes inseguranças em relação ao momento atual. Alguns deles indicam que a pessoa deve ficar alerta, mas outros mostram que é preciso ter calma, respirar fundo e se sentir seguro.

A seguir, veja o que há por trás de diferentes sonhos envolvendo dinheiro.