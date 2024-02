Nova, abandonada, comprada: o que significa sonhar com casa?

Quem não trabalha no ramo da construção civil, arquitetura, decoração e afins pode estranhar quando sonha com situações que envolvam casas. Mas o "tema" da experiência onírica costuma ser comum, o que é bom, pois normalmente se trata de um recado positivo do universo.

Quando residências protagonizam o sonho é sinal de que há novidades boas a caminho, na maioria das vezes. O detalhamento do contexto, ou seja, de como foi o sonho, é que definirá melhor o significado dele.

Apresentamos, a seguir, o que significa sonhar com casa em diversas situações.