Amizade saudável é afeto, resistência e onde existimos sem justificar nada

Porque, convenhamos, nem tudo precisa de um rótulo. A gente vive um momento em que adoramos nomear as coisas, criar conceitos, dar um termo bonito para sentimentos e situações que sempre existiram. Isso pode ser ótimo, porque nomear é uma forma de entender e de se reconhecer nas experiências. Mas às vezes também parece uma ansiedade coletiva de catalogar tudo, como se o que não tem nome não existisse.

A gente precisa mesmo chamar de "amizade de baixa manutenção" aquilo que é só... amizade? Ou é só um jeito novo de dizer que há amizades que não cobram e que nem por isso são menos intensas?

Eu acabei de voltar de um mês fora do Brasil, em um momento muito delicado da minha vida, onde tenho necessitado ainda mais da atenção das pessoas que amo. E nas duas semanas que se seguiram a minha volta eu estive em cada um dos dias com uma amiga querida. Seja ao telefone, seja num samba, num restaurante, numa livraria. Cada dia em minha vida eu busquei o que há de mais valioso em uma amizade: a escuta sem julgamentos.

No final de 2023, ganhei de uma amiga o livro 'Irmãs do Inhame', de bell hooks, e ele me ensinou tanto sobre amizade. Sobre como mulheres, em especial, constroem laços que vão além do afeto, que são resistência, que sustentam e fortalecem. Se formos pensar na amizade entre homens, ela é vista como algo forte e leal, enquanto a amizade entre mulheres muitas vezes é tratada como instável e cheia de conflitos.

Já falamos aqui neste espaço sobre como isso acontece. Desde cedo, as mulheres são ensinadas a competir umas com as outras, seja pela atenção dos homens, por espaço no trabalho ou por reconhecimento. Essa ideia foi reforçada ao longo do tempo e aparece na cultura pop, onde a broderagem masculina é exaltada, enquanto a amizade feminina quase sempre é retratada com fofocas, ciúmes ou traições.

Mas a verdade é que a amizade entre mulheres é valiosa. Ela traz troca, apoio e companheirismo genuíno. Talvez seja por isso que precisamos falar tanto sobre ela - porque, quando estamos juntas, nos fortalecemos e mostramos que podemos contar umas com as outras. Amizade não é só presença, é legado, é cuidado intergeracional.