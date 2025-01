Antes de postar, você pensa se seu filho gostará da exposição no futuro?

Eu poderia dizer que a primeira foto do meu filho que postei nas redes sociais foi planejada com todo o cuidado, mas a verdade é que foi um reflexo daquele amor que a gente sente e quer gritar para o mundo. A maternidade tem disso: transborda. E, no meio desse transbordamento, esquecemos que o mundo nem sempre é acolhedor.

No começo, ele ficava ansioso por aparecer nas telas. Sou mãe por adoção e quando iniciamos a jornada da maternidade ele já não era mais uma criança. A minha resposta era sempre "não". Eu tinha medo que a exposição pudesse atrapalhar o processo de adoção. Concluída esta etapa, ele passou a ter o próprio celular e a ter seu rosto na minha timeline. Desde sempre, fiz questão de perguntar antes de postar qualquer coisa sobre ele. Que me respondia um "sim" com muito entusiasmo.

Mais recentemente, ele me disse que não queria mais aparecer. Ser reconhecido na rua, que um dia pareceu interessante, deixou de ser. O que antes era motivo de orgulho, um "olha lá o filho dela", passou a ser um incômodo. Ele queria o direito ao anonimato.