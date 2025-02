Nerd ou gladiador? Por que líderes começaram a se vestir como guerreiros

Um post da Thais Farage me chamou a atenção para o fato de que os líderes de tecnologia trocaram o visual de nerd despretensioso por algo que mistura gladiador romano com bilionário excêntrico. Mark Zuckerberg aposentou suas camisetas cinza para usar roupas personalizadas com lemas de guerra. Elon Musk agora oscila entre jaquetas de couro e ternos pretos dignos de vilões de ficção científica. Jeff Bezos, que já teve cara de livreiro simpático, virou um magnata que desfila nas semanas de moda com um ar de quem poderia comprar um país a qualquer momento.

Essa mudança estética não é só sobre moda ou gosto pessoal. Ela é uma declaração de poder. Se antes esses líderes queriam ser vistos como inovadores despojados que trabalhavam em garagens, agora querem ser percebidos como titãs inabaláveis. Não à toa, suas empresas também mudaram: de startups revolucionárias para impérios que ditam as regras do mundo digital e muitas vezes também do mundo real.

A evolução estética desses bilionários também sinaliza uma aproximação estratégica com políticos e ideologias específicas. Zuckerberg, Musk e Bezos não só reformatam o mercado digital, mas também circulam entre as esferas mais altas da política global. Eles foram figuras presentes em eventos como a posse de Donald Trump, evidenciando essa proximidade e reforçando seu papel não apenas como magnatas da tecnologia, mas também como influenciadores de políticas que moldam o futuro.