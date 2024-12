Como ser triste se você fingiu estar bem o ano todo no Instagram?

Você está acompanhando a trend do momento? Aquela do "como ser triste se este ano eu...". Já montou o seu carrossel de fotos? Porque, aparentemente, é isso: pega uns registros de viagens, um café bonito, um sorriso espontâneo (ou ensaiado) e pronto! Está resolvido. Tristeza? Nunca nem vi. Quem precisa processar sentimentos quando se pode jogar um "gratidão, universo" na legenda e chamar de autossuperação?

Só aqui, entre nós, a primeira imagem do meu carrossel será aquele meme da garotinha que sorri enquanto a casa pega fogo ao fundo. Porque sim, eu dou conta, mas é sempre no limite, com um sorriso no feed e a vida em colapso nos bastidores.

Calma, não entre em pânico. Não pense que eu estou deixando de lado todas as conquistas que eu ou você vivemos este ano. Nunca faria isso, eu sei o quão importante é celebrarmos as nossas vitórias, por menor que sejam. Mas a pergunta que me faço é: será que precisamos mesmo fazer parecer que está tudo bem o tempo todo?